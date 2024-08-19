МИД Индии подтвердил визит премьер-министра на Украину

МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, разосланное аккредитованным в стране журналистам.

Отмечается, что дипведомство проведет 19 августа специальный брифинг, «посвященный визитам премьер-министра в Польшу и на Украину». Даты поездки не объявлены.

В конце июля Киев пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Украину в День независимости страны, который отмечается 24 августа. Ранее уже сообщалось, что Моди планирует посетить Украину в конце августа.

Источники в дипломатических кругах Дели подтвердили эту информацию и сообщили, что визит главы правительства Индии в Киев действительно состоится в августе.

8 июля Нарендра Моди посетил с официальным визитом Москву. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. После неформальной встречи в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево лидеры обеих стран провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Ранее глава офиса Зеленского встретился с помощником госсекретаря США в Киеве.