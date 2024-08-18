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Во Франции пригрозили импичментом Макрону

Tribune: «левые» во Франции могут добиться отставки Макрона из-за Касте

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Французская левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» выдвинула условие для отставки президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета La Tribune.

Партия запустила парламентское голосование, пытаясь добиться отставки Макрона, если тот не предложит пост премьер-министра Люси Касте, следует из заявления, которое опубликовало издание Tribune. В 2024 году она была выдвинута кандидатом на этот пост.

«Если он (Макрон. — Газета.Ru) этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста», — пригрозили в партии.

Там также напомнили, что единственным источником власти во Франции является народное голосование.

В начале августа издание Politico писало, что Макрон готов уступить оппозиции, чтобы избежать вотума недоверия.

Ранее стало известно, когда Макрон может назначить нового премьера.

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