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Алжир передаст Ливану топливо для возобновления подачи электроэнергии

Президент Алжира Теббун решил передать Ливану топливо для электростанций

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Anis Belghoul/AP

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял решение направить Ливану топливо, необходимое для работы электростанций, чтобы в стране возобновилась подача электроэнергии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию алжирского премьера-министра Назира Ларбави.

В сообщении отмечается, что Теббун поручил Ларбави позвонить премьер-министру Ливанской Республики Наджибу Микати и сообщить ему о том, что Алжир готов «поддержать братский Ливан» поставками топлива на фоне отключения электричества по всей стране.

17 августа стало известно, что вся территория Ливана осталась без света. Энергетическая компания Électricité du Liban сообщила, что последняя группа энергоблоков теплоэлектростанции (ТЭС) Аз-Захрани, которая питала страну, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов топлива в ее хранилищах. По данным компании, в стране обесточены все основные объекты инфраструктуры страны, в том числе международный аэропорт и морской порт.

Ровно год назад Ливан тоже остался без света. Тогда ЧП произошло из-за отключения двух тепловых электростанций.

Ранее в Кувейте произошли отключения электричества из-за перебоев с поставками топлива.

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