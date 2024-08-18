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В Польше исключили разрешение на удары по РФ на фоне событий в Курской области

Семоняк исключил разрешение на удары по РФ на фоне событий в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

События в Курской области не изменят позицию Запада о применении поставленного Украине оружия. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк агентству Reuters.

Ему задали вопрос о том, стоит ли снять запрет на использование Украиной оружия стран Запада для ударов по территории РФ, учитывая вторжение ВСУ в Курскую область.

«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — ответил он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с помощью вторжения в Курскую область украинские власти рассчитывают поднять ставки и улучшить свое положение на будущих переговорах.

Тем временем британская газета The Guardian опубликовала статью старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб Джека Уотлинга, который предупредил о негативных последствиях вторжения в Курскую область. Автор публикации обратил внимание на то, что эта операция украинских войск может помочь ВС РФ найти слабые места в обороне ВСУ на иных участках фронта.

Ранее стало известно о роли британских дронов в атаке на Курскую область.

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