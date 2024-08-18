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Литва планирует продлить временную защиту для украинцев

Литва планирует продлить временную защиту для украинцев еще на год

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Global Look Press

Власти Литвы планируют продлить временную защиту для граждан Украины еще на год. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на постановление правительства республики.

Согласно проекту документа, срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года. Сейчас он действует ​​только до марта 2025 года.

Отмечается, что на текущий момент ВНЖ на основании временной защиты было выдано более 44,3 тыс. человек.

До этого сообщалось, что Литва с 2022 года выделила более €114 млн находящимся в стране украинским беженцам. Об этом свидетельствуют данные министерства труда и социальной защиты республики. Литовское правительство направит €8,7 млн евро на выплаты семьям пособий за детей, материальной поддержки школьников, коммунальных компенсаций за отопление и горячую воду. По данным министерства, Литва с 2022 года приняла более 88 тыс. граждан с Украины. Часть из них выехала в другие страны, некоторые вернулись на родину.

Ранее Шольц заявлял, что украинские беженцы должны активнее искать работу и трудоустраиваться.

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