Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о незаконных действиях журналистов из Италии в Курской области

Сенатор Климов назвал итальянских журналистов Rai нанятыми США пропагандистами

close
100%
TG1/Rai 1

Итальянские журналисты телеканала Rai News 24 незаконно пересекли границу России, приняли участие в деятельности террористических формирований и извращенно преподнесли зрителям собранный в Курской области материал. Об этом заявил «Известиям» заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

По его словам, представители СМИ нарушили несколько статей Уголовного кодекса РФ.

«Что касается извращенной подачи материала, это вообще характерно для империи лжи», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что это работа не объективных журналистов, а пропагандистов, нанятых Соединенными Штатами Америки для определенных целей. Он добавил, что подобные «журналисты» часто являются агентами спецслужб «под прикрытием».

17 августа стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отзывает с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи в Курской области.

До этого МИД РФ выразил недовольство итальянскому послу, который, в свою очередь, отметил, что его правительство не осуществляет контроль над действиями журналистов.

Ранее политолог заявил, что итальянский репортаж из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами