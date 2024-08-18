Итальянские журналисты телеканала Rai News 24 незаконно пересекли границу России, приняли участие в деятельности террористических формирований и извращенно преподнесли зрителям собранный в Курской области материал. Об этом заявил «Известиям» заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

По его словам, представители СМИ нарушили несколько статей Уголовного кодекса РФ.

«Что касается извращенной подачи материала, это вообще характерно для империи лжи», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что это работа не объективных журналистов, а пропагандистов, нанятых Соединенными Штатами Америки для определенных целей. Он добавил, что подобные «журналисты» часто являются агентами спецслужб «под прикрытием».

17 августа стало известно, что итальянская телерадиокомпания RAI отзывает с территории Украины своих журналистов, которые сделали репортаж из Суджи в Курской области.

До этого МИД РФ выразил недовольство итальянскому послу, который, в свою очередь, отметил, что его правительство не осуществляет контроль над действиями журналистов.

Ранее политолог заявил, что итальянский репортаж из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.