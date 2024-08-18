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В США заявили о подрыве доверия к Зеленскому из-за статьи о «Северных потоках»

Экс-заместитель министра обороны США Брайен: WSJ подорвала доверие к Зеленскому

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Swedish Coast Guard/AP

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял доверие после публикации The Wall Street Journal (WSJ) о взрывах на «Северных потоках». Об этом сообщает Weapons and Strategy.

По словам эксперта, еще одним объектом дискредитации стал и экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Брайен считает, что The Wall Street Journal могли использовать для того, чтобы «избавиться» от Зеленского и Залужного.

До этого газета WSJ написала, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Источники рассказал, что Зеленский позже отменил операцию, когда о ней узнали в ЦРУ, однако Залужный все равно ее осуществил.

14 августа сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков».

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