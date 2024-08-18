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Нетаньяху рассказал о переговорах по освобождению заложников

Нетаньяху: Израиль ведет сложные переговоры по освобождению заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал очень сложными переговоры, которые ведет страна с целью освобождения заложников из плена палестинского радикального движения ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ХАМАС упорствует в своем отказе от сделки.

«Они даже не отправили представителя на переговоры в Доху. Давление должно быть направлено на ХАМАС... а не на правительство Израиля», — отметил он.

По его словам, «сильное военное давление и сильное политическое давление — путь к освобождению заложников».

До этого сообщалось, что власти Израиля рассчитывают, что давление США и стран-посредников заставит радикальное палестинское движение ХАМАС согласиться на ранее предложенное соглашение об освобождении заложников, которых удерживают в секторе Газа. В канцелярии израильского премьера обратили внимание, что Израиль ценит усилия США и посредников в лице Египта и Катара, направленные на удержание ХАМАС от отказа от сделки по освобождению заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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