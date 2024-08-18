Лукашенко объяснил свое появление перед протестующими с оружием в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время беспорядков в августе 2020 года «в горячке» вышел к протестующим с автоматом без рожка. Свою реакцию на массовые акции глава республики объяснил в ходе интервью для программы «Вести недели», которая транслируется на телеканале «Россия 1».

Белорусский лидер рассказал, что его спровоцировали сообщения о том, что он якобы сбежал из страны и находится в России. Как сказал Лукашенко, эти слова его по-настоящему задели.

В результате президент покинул свою резиденцию и на вертолете добрался до Дворца Независимости, где проходила демонстрация. При этом на выходе из воздушного судна глава республики взял автомат, так как был уверен, что протестующие готовы штурмовать здание.

«Пошел прямо на них. <...> Они бежали, пятки сверкали. Первый раз видел в жизни, как сверкают пятки», — вспомнил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он бы не стал использовать оружие против участников демонстрации. Необходимости в подобных мерах просто не было, уточнил он.

Акции в Белоруссии начались в ночь на 10 августа 2020 года после объявления итогов президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко. Ситуация в стране стабилизировалась к марту следующего года.

Ранее Лукашенко рассказал, что готовит жителей Белоруссии к своему уходу с поста президента.