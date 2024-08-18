Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине почти не осталось нацистов, а те, кто остался, «уже не в тренде». Такую оценку он высказал в интервью для программы «Вести недели», которая транслируется на телеканале «Россия 1».

Глава государства также выразил мнение, что большинство украинцев «ненавидят» президента страны Владимира Зеленского.

«Нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. <...> Сегодня под 70 с лишним процентов [жителей] ненавидят Зеленского, потому что он обещал одно, а делает другое», — сказал Лукашенко.

15 августа бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что американское руководство может рассматривать сценарий смещения Зеленского с поста президента Украины. По мнению эксперта, на принятие Вашингтоном соответствующего решения может повлиять атака украинских войск на Курскую область.

Он уточнил, что нападение на российский регион стало для Киева большим фиаско. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли недопустимые потери в живой силе и технике, при этом ответственность за подобное развитие событий лежит на нынешнем главе государства.

Ранее аналитики выяснили, сколько жителей Украины доверяют правительству страны.