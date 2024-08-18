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В США предупредили ВСУ о последствиях атаки на Курскую область

Офицер Дэвис: Украину ждет ответ России за операцию ВСУ в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украину ждет ответ России за операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Украина никак не сможет добиться успеха в этой операции. И если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?» — сказал он.

По мнению специалиста, ВСУ не смогут добиться успехов в Курской области из-за отсутствия преимущества в небе. Действия Украины еще больше разозлили россиян, отмечает эксперт.

До этого обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes сообщил, что ВСУ в ходе атаки на территорию Курской области теряют в боях большое количество военной техники.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах.

Ранее в Британии объяснили, чем обернется для ВСУ атака на Курскую область.

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