Король Таиланда утвердил кандидатуру нового премьера

Таиландский король Маха Вачиралонгкорн выбрал в качестве нового главы правительства страны Пхетхонгтхан Чинават от партии «Для Таиланда». Об этом говорится в соответствующем королевском указе.

Комментируя свое назначение, Чинават пообещала сфокусировать свою работу на решении экономических проблем.

До этого ее кандидатуру утвердил парламент.

37-летняя Чинават является дочерью бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, который был во главе правительства с 2001 по 2006 год. Его сместили с поста во время военного переворота и посадили в тюрьму, обвинив в коррумпированности.

Предшественника Пхетхонгтхан Чинават, Сеттху Тхависина, отправили в отставку за нарушение этического кодекса. Его обвинили в том, что он назначил министром в своей канцелярии Пхичита Чуенбана, который отсидел за попытку подкупить судей Верховного суда.

Ранее сообщалось, что экс-министр ЖКХ Ростовской области частично признал вину по делу о превышении полномочий.