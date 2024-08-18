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В Германии прояснили вопрос с финансированием Украины

Минфин ФРГ: помощь Украине будет частично перенесена на международные программы

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Global Look Press

Министерство финансов Германии прокомментировало информацию о нехватке средств на поддержку Украины, заявив, что двусторонняя помощь Берлина Киеву будет частично перенесена на международные программы. Об этом говорится в письменном ответе ведомства на запрос украинского издания «Суспільне».

В комментарии указывается, что немецкое правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер. Этой цели служит статья «Модернизация» в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на последующие годы.

К тому времени, сообщается в документе, федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств для Украины.

«Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств к тому времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения», – отметили в минфине.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Ранее посол Украины понадеялся , что Германия найдет деньги для помощи Киеву.

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