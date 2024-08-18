Китай оказался на первом месте по упоминаниям в американских СМИ в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что СМИ США упомянули Китай 245 тысяч раз в своих публикациях. Второе и третье место заняли Израиль (123 тысячи упоминаний) и Россия (79 тысяч упоминаний) соответственно. Украина упоминается в американских СМИ 64 тысячи раз.

По информации агентства, Китай лидирует по упоминаниям в американских СМИ каждый год, когда в США проходят выборы президента.

До этого агентство Bloomberg писало, что НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе укрепляя европейский флот. Это делается для противодействия Китаю. Усиление НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является раздражителем для Китая.

Также официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь говорил, что НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.