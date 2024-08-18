Профессор Хельсинкского университета уверен, что Киев намерен спровоцировать РФ

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал в социальной сети X, что украинское руководство планирует пойти на масштабную эскалацию конфликта с Россией, чтобы добиться непропорционального ответа со стороны Москвы.

«Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля (по сути, ядерный удар по Киеву или где-то еще на Украине)», — написал он.

Профессор полагает, что существуют некие «глобальные силы», которые хотели бы, чтобы украинский конфликт перерос в третью мировую войну.

Вечером 16 августа в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. Там заявили, целью этих атак является последующее обвинение России «в провокации (в самообстреле)», в рамках которой власти РФ могут принять ответные меры и ударить по территории Украины ядерным оружием.

17 августа Минобороны России предупредило о жестком ответе в случае атаки ВСУ на Курскую АЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.