В Польше рассказали о провале Украины в переговорах с Западом

Власти Украины якобы получают выгоду от атак ВСУ по Курской области, заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк, передает Reuters. По его словам, несмотря на это, политическая позиция Запада в отношении переданных Киеву дальнобойных ракет остается неизменной — ему не дают их использовать для ударов по российской территории.

«Эта операция не меняет антиэскалационной позиции Запада. Я думаю, что для западных стран это событие с точки зрения изменения имиджа Украины», — пояснил Семоняк.

Российская армия 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Британии сделали заявление об ударах западным оружием по России.