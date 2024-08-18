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В США рассказали о планах Байдена на съезд Демпартии

NBC: на съезде демократов Байден поддержит Харрис и будет критиковать Трампа

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Jonathan Ernst/Reuters

Роль президента США Джо Байдена на предстоящем национальном съезде Демократической партии серьезно изменилось после его выхода из предвыборной гонки, передает NBC News со ссылкой на источники. По информации телеканала, участие политика в мероприятии будет посвящено поддержке его преемницы вице-президента Камалы Харрис и рассказу о его достижениях на посту главы Белого дома.

»Байден также ясно даст понять, что он по-прежнему считает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп представляет серьезную угрозу американской демократии, и призовет делегатов в Чикаго и избирателей по всей стране внести свой вклад в его очередную победу [над ним] в ноябре», — говорится в сообщении.

Как отмечает NBC News, первый день съезда демократов, вероятно, будет посвящен дани уважения Байдену, готовому в скором времени завершить свою полувековую политическую карьеру. Телеканал указывает, что мероприятие даст Байдену еще одну возможность попытаться сформировать свое наследие.

Ранее Трамп назвал возможную причину выхода Байдена из президентской гонки.

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Выборы в США — 2024
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