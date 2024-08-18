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На Западе призвали к разрыву «круга насилия» на Ближнем Востоке

Британия и Франция предупредили о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

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Shutterstock

Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Стефан Сежурне опасаются эскалации напряженности между Израилем и Ираном, пишет The Guardian. В совместной статье для Observer дипломаты указали на риск полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке из-за противостояния двух стран.

«Мир стал свидетелем разрушительного цикла насилия, который необходимо предотвратить. Бои между Израилем и ливанской «Хезболлой» усилились. Иранские угрозы дальнейшей эскалации означают, что риски полномасштабной региональной войны растут. Один просчет, и ситуация рискует перерасти в еще более глубокий и неразрешимый конфликт. Этот цикл, с его тенденцией к эскалации, затрудняет продвижение к политическому решению», — говорится в тексте.

Министры выступили за разрыв «порочного круга насилия» для достижения мира на Ближнем Востоке. По мнению Лэмми и Сежурне, тотальный конфликт в регионе не отвечает ничьим интересам, поэтому лучше решить вопрос дипломатическим путем.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. А Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. В мировом медиапространстве существует мнение, что Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее США заподозрили в подготовке к атаке Ирана на Израиль.

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Война в Израиле
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