Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрону пригрозили импичментом

Во Франции пообещали Макрону импичмент за предательство демократии

close
100%
Christian Hartmann/Reuters

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» готова инициировать процедуру импичмента президента Пятой республики Эммануэля Макрона, передает BFMTV. По информации телеканала, в политической силе французского лидера обвинили в предательстве демократии и институциональном перевороте за отказ назначить новым премьер-министром их кандидата.

«Непокоренная Франция» грозится использовать все конституционные средства для лишения Макрона поста. В партии отметили, что не собираются смотреть сквозь пальцы на попытку президента проигнорировать главное правило демократии — все определяет народное голосование», — говорится в сообщении.

Как отмечает BFMTV, «Непокоренная Франция» входит в блок левых сил, который вышел победителем из парламентских выборов. Телеканал подчеркивает, что несмотря на это Макрон не поддерживает кандидата в премьеры от партии, считая его неспособным получить достаточно поддержки в парламенте для управления правительством.

«Решение главы государства можно охарактеризовать как институциональный переворот против демократии», — считают в «Непокоренной Франции».

Ранее стали известны подробности переговоров Макрона с оппозицией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами