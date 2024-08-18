Макрону пригрозили импичментом

Крайне левая партия «Непокоренная Франция» готова инициировать процедуру импичмента президента Пятой республики Эммануэля Макрона, передает BFMTV. По информации телеканала, в политической силе французского лидера обвинили в предательстве демократии и институциональном перевороте за отказ назначить новым премьер-министром их кандидата.

«Непокоренная Франция» грозится использовать все конституционные средства для лишения Макрона поста. В партии отметили, что не собираются смотреть сквозь пальцы на попытку президента проигнорировать главное правило демократии — все определяет народное голосование», — говорится в сообщении.

Как отмечает BFMTV, «Непокоренная Франция» входит в блок левых сил, который вышел победителем из парламентских выборов. Телеканал подчеркивает, что несмотря на это Макрон не поддерживает кандидата в премьеры от партии, считая его неспособным получить достаточно поддержки в парламенте для управления правительством.

«Решение главы государства можно охарактеризовать как институциональный переворот против демократии», — считают в «Непокоренной Франции».

Ранее стали известны подробности переговоров Макрона с оппозицией.