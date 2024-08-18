В США рассказали, чем Харрис отличается от Трампа

Вице-президент США, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов Камала Харрис получила хороший опыт во время работы в «Макдональдсе», считает ее компаньон на выборах Тим Уолз, передает The New York Times. По его словам, она справлялась с мороженицей «Макфлурри», что вряд ли смог бы сделать кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

«Она работала в «Макдональдсе», как многие из нас, кому пришлось работать с молодости для того, чтобы свести концы с концами. Для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей «Макфлурри», — пояснил Уолз.

Он добавил, что Трамп просто не способен раздавать мороженное в «Макдональдсе». Тем самым Уолз намекнул на происхождение республиканского политика, семья которого заработала большое состояние в начале 20 века.

Ранее Харрис сочли единственной надеждой США на победу над «оранжевым человеком».