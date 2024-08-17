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Во Франции выступили за выход из НАТО

Филиппо: Франция должна покинуть НАТО после новой информации о «Северном потоке»

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Depositphotos

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО в связи с вскрывшейся информации о причастности Украины к подрыву газопроводов «Северный поток». Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!» — заявил политик.

По его словам, в Германии теперь активно обсуждают участие Киева в диверсии, при этом Украина продолжает обвинять во всем Россию. Филиппо также отметил, что подрыв этих трубопроводов можно рассматривать как акт войны против интересов Парижа.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. При этом экс-глава немецкой внешней разведки Август Ганнинг в интервью Welt допустил, что в подрыве могла быть замешана и Польша.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США стерли все следы операции по взрыву «Северных потоков».

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