В Польше дали оценку информации СМИ о подрыве «Северных потоков»

Тем, кто поддерживал и инициировал проекты «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит извиниться, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Так в своем X (бывший Twitter) он отреагировал на последнюю информацию западной прессы о возможной причастности Украины к подрыву газопроводов.

«Всем инициаторам и покровителям «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу — извиниться и промолчать», — написал Туск, использовав английский язык в своем посте вместо польского.

По информации The Wall Street Journal, украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. При этом экс-глава немецкой внешней разведки Август Ганнинг в интервью Welt не исключал, что в подрыве могла быть замешана и Польша.

Ранее Украину призвали заплатить за ущерб после подрыва «Северных потоков».