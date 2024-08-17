Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МО РФ Анну Цивилеву на пост статс-секретаря-заместителя министра обороны. Об этом сообщается на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

Должность статс-секретаря-заместителя министра была введена указом президента РФ в 2005 году в МВД, МЧС, МИД, МО РФ, Минюсте, Службе внешней разведки , ФСБ и Федеральной службе охраны. В задачи статс-секретарей заместителей министра входит обеспечение связей соответствующих министерств с Федеральным Собранием, другими органами и общественными организациями.

17 июля 2024 года Владимир Путин назначил Анну Цивилеву новым заместителем министра обороны РФ.

3 апреля 2023 года Цивилева была назначена председательницей Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Ранее Анна Цивилева и протоирей Ткаченко рассказали о важности поддержки семьи с детьми.