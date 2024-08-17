ФРГ в 2025 году останется крупнейшим сторонником Украины в ЕС. Об этом заявили в кабмине страны, пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Мы будем продолжать оказывать поддержку до тех пор, пока это будет необходимо. В ближайшие месяцы и годы Германия продолжит финансирование систем вооружения Украины», — заявил представитель правительства.

В правительстве подчеркнули, что Берлин продолжит поставлять Киеву системы ПВО, а также танковые и колесные гаубицы в течение ближайших месяцев.

Соответствующее заявление сделано на фоне недавнего расследования западных СМИ о непосредственной причастности Украины к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как написала американская газета Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва.

После этого несколько политиков заявили, что Германия прекратит поддержку Украины. Например, сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель высказалась за то, чтобы Киев выплатил компенсацию Берлину за ущерб, который подрыв потоков нанес экономике ФРГ.

Ранее немецкий политолог назвал «фальшивкой» расследование диверсии на «Северных потоках».