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Белоруссия готова к проведению выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко заявил о готовности провести выборы президента

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Виктор Толочко/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова к проведению выборов президента в любой момент. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает БелТА.

Выборы президента в республики должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Решение о назначении выборов принимает Палата представителей Национального собрания, отметил Карпенко.

По его словам, это голосование завершит «масштабную политическую модернизацию, которую запустил республиканский референдум, внеся изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь в 2022 году».

Глава ЦИК сообщил, что комиссия уже подготовила методические рекомендации и обучает потенциальных организаторов выборов.

16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «привыкать, что президент будет другой».

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