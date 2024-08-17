В ХАМАС считают ложным стремление США помочь в переговорах с Израилем

В палестинской группировке ХАМАС считают, что США на самом деле не хотят мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

«Американская администрация пытается создать ложное чувство того, что настроено позитивно, стремясь на самом деле не прекратить войну, а лишь выиграть время», — заявил в комментарии газете представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

Оптимизм американского руководства по поводу соглашения между сторонами конфликта, отмечает WSJ, не соответствует тому факту, что оно до сих пор не было заключено.

До этого в ХАМАС заявили, что новое предложение США по сектору Газа учитывает только интересы Израиля. По словам источника телеканала Al Jazeera, израильская сторона настаивает на включении в соглашение новых пунктов для его срыва.

РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщало, что договоренность о прекращении огня готова к подписанию.

Ранее Гутерриш призвал немедленно обеспечить гуманитарные паузы в Газе для вакцинации.