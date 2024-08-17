Последние статьи в западных СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были спектаклем, отвлекающим мировую общественность от вторжения украинской армии в Курскую область. Такое мнение высказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью РИА Новости.

В частности, эксперт прокомментировал публикации в американской The Wall Street Journal (WSJ) и немецкой Die Welt. В них говорится, что подрыв газопроводов спланировали представители Украины. В том числе перечисляются имена ныряльщиков, которые якобы установили взрывчатку.

WSJ пишет, что главным подозреваемым в произошедшем полиция Германии называет бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который мог руководить операцией. По данным газеты, план военного одобрил президент республики Владимир Зеленский, который позднее под напором ЦРУ США якобы пытался сорвать операцию. При этом издание утверждает, что план о теракте возник во время ужина в мае 2022 года, а для проведения операции использовалась яхта «Андромеда», предположительно, транспортирующая взрывчатку.

Политолог Белов считает, что западные СМИ свели все «к трем любителям и одной яхте», хотя для выполнения такой операции точно не обошлось бы без военных и спецтехники. Эксперт уверен, что немецким, датским и шведским властям давно известны все подробности теракта, однако они не хотят их афишировать, — это выгодно США и Украине.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».