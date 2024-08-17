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Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в СМИ США

Путин попал в список самых упоминаемых мировых лидеров в СМИ США в 2024 году

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стали самыми упоминаемыми зарубежными лидерами в средствах массовой информации США в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

До августа текущего года российского лидера в американских СМИ упомянули 16,3 тысячи раз, больше только израильского премьера — 19,9 тысячи. При этом в 2020 году имя Нетаньяху появлялось в медиа США только 2,7 тысячи раз, Путина — 6 тысяч раз.

В первый год своего президентства в 2000 году Владимир Путин появлялся в американских СМИ 6,6 тысячи раз.

Среди американских политиков СМИ Соединенных Штатов чаще всего упоминали Дональда Трампа — более 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах, Джо Байдена — 282 тысячи упоминаний в этом году.

Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024). При подсчете учитывались доступные данные всех американских медиа, включая пресс-релизы, научные медиа и государственные СМИ.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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