ВСУ предприняли атаку на Курскую область, чтобы потеря территорий и поражения украинской армии на Донбассе не выглядели «так болезненно». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«На мой взгляд, весь «оперативный задум» Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно», — подчеркнул он.

До этого американский журнал Foreign Policy писал, что атака на Курскую область помогла Украине отвлечь западные СМИ от серии провалов на других участках фронта.

В публикации отметили, что украинские власти использовали нападение на Курскую область, чтобы обеспечить более выгодную для себя подачу информации.

Подчеркивалось, что нападение на Курскую область было призвано снизить давление на украинскую армию в местах боев на юге и востоке. По мнению аналитиков журнала, даже если это произойдет, ВСУ не смогут осуществить успешное контрнаступление в регионах, на которые претендуют украинские власти. В материале обратили внимание, что, во-первых, подразделения истощены и недостаточно укомплектованы. А, во-вторых, этому помешают надежные российские укрепления.

Ранее в минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.