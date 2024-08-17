В Германии предложили сократить администрацию бундестага

Генеральный секретарь германского Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман выступил за сокращение администрации Бундестага на 15%. Его слова передает портал RND.

«Количество депутатов Бундестага сократится с 733 до 630 из-за реформы избирательного законодательства. В то же время администрация Бундестага с ее 3 тыс. сотрудниками также должна сократиться — как и бундестаг — на 15%», — пояснил Линнеман.

Таким образом депутат предложил сэкономить денежные средства, которые тратятся на содержание администрации.

До этого газета Bild со ссылкой на опрос социологического института INSA писала, что рейтинг правящей коалиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, куда входят СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), СВДП (Свободная демократическая партия Германии) и «Зеленые», упал до минимума с момента прихода к власти в 2021 году.

Коалиция имеет рейтинг поддержки в 30%. Рейтинг популярности «Зеленых» составляет 10%. Поддержка СДПГ держится на уровне 15%, а СВДП — 5%.

Ранее в бундестаге раскритиковали правительство Шольца за уход от ответов на запросы.