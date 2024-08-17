Харрис сочли единственной надеждой США на победу над «оранжевым человеком»

Вице-президент США, главный претендент на выдвижение в главы государства от Демпартии Камала Харрис продвигает интересы сторонников «зеленой политики», борцов с изменениями климата, считает актриса Джейн Фонда, передает Fox News. По ее словам, заместитель главы Белого дома и ее компаньон Тим Уолз — «гордый климатический билет» для Вашингтона.

«Харрис-Уолз — наша единственная надежда <...> Если мы отсидимся и проголосуем за кандидата от третьей партии, это будет равносильно голосованию за оранжевого человека [кандидата от республиканцев Дональда Трампа]», — заметила Фонда, выступая на виртуальной конференции.

В онлайн-встрече, посвященной борьбе с глобальным потеплением, также приняли участие бывший государственный секретарь Джон Керри, сенатор Эд Марки, демократ от Массачусетса, и губернатор штата Вашингтон, демократ Джеймс Инсли. Последний подчеркнул, что именно Харрис понимает климатическую повестку и переживает из-за изменений климата.

Ранее Харрис поймали на постоянном игнорировании журналистов.