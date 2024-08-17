Байден сделал заявление по урегулированию в Газе

Президент США Джо Байден заявил о появлении основы для остановки боевых действий в секторе Газа, передает ТАСС. По его словам, это стало возможным за счет нового предложения США по переговорам для Израиля и ХАМАС.

«В подтверждение моей непоколебимой приверженности безопасности Израиля я направляю [туда] госсекретаря [США Энтони] Блинкена, чтобы продолжить интенсивные усилия по достижению соглашения и подчеркнуть, что на фоне имеющейся перспективы заключения всеобъемлющей сделки о прекращении огня и освобождении заложников никто в регионе не должен предпринимать действия с целью нарушить этот процесс», — отметил Байден.

Он добавил, что американские представители на переговорах останутся в регионе для урегулирования последних технических вопросов. Байден подчеркнул, что в ближайшее время состоится встреча чиновников из США в Каире.

Ранее в США оценили готовность соглашения по прекращению огня в Газе.