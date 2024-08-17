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Самолет «правой руки» Трампа попал в чрезвычайную ситуацию

Daily Beast: самолету Вэнса пришлось вернуться в Милуоки из-за неисправности

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс столкнулся с чрезвычайной ситуацией на борту своего самолета, пишет Daily Beast. По информации портала, воздушное судно направлялось в Цинциннати из Милуоки, но было вынуждено вернуться назад.

«Объявив чрезвычайное положение, Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только проблема была решена, самолет вернулся на свой первоначально запланированный маршрут обратно в Цинциннати», — говорится в сообщении.

Как отмечает Daily Beast, причиной возвращения стала неисправность уплотнителя в одной из дверей самолета. Портал подчеркивает, что в начале августа проблемы с самолетом возникли и у кандидата в президенты от республиканцев, компаньона Вэнса в предвыборной гонке Дональда Трампа.

Ранее Вэнс призвал не доверять Харрис переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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