Запад напугало разобщение из-за нападения ВСУ на Курскую область

Западные политики опасаются, что атака ВСУ на Курскую область может посеять раздор среди союзников Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.
«Эскалация боев может отвлечь <…> от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди покровителей Киева», — уточнили в сообщении.
По словам источника, на Западе считают, что ВСУ выбрали неудачный момент для нападения на Курскую область. Союзников Украины обескураживает и отсутствие ясности относительно целей данного шага украинских властей.
До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время телефонного разговора доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о ситуации на фронте и потребностях армии.
Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.