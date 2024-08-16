Испания не прекратит поставки Украине оборонных материалов

Правительство Испании намерено продолжить поставлять Украине материалы оборонного характера. С таким заявлением выступила министр обороны королевства Маргарита Роблес, передает РИА Новости.

«Украина всегда будет пользоваться поддержкой Испании», — отметила глава военного ведомства.

Она обратила внимание, что Испания отправляет для ВСУ оборонные материалы, которые являются «очень важными».

Касаясь атаки украинской армии на Курскую область, Роблес подчеркнула, что данные об использовании в этой операции испанской помощи нет. При этом, она не исключила, что Украина может использовать те материалы, которые сочтет «необходимыми в любой момент».

Министерство обороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны заявили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Украине предрекли дальнейшие территориальные потери из-за атаки под Курском.