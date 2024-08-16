Штаб Трампа объявил о назначениях в его переходной команде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, объявил о формировании переходной команды, которая будет заниматься подготовкой к созданию новой администрации в случае победы Трампа на предстоящих в ноябре выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление предвыборного штаба политика.

«Мы намерены восстановить мощь, компетентность и здравый смысл в Овальном кабинете [Белого дома]. Мы абсолютно уверены в том, что администрация Трампа – Вэнса будет готова к эффективному руководству страной с самого первого дня», – говорится в заявлении.

Во главе переходной команды Трампа встанут два основных спонсора его предвыборной кампании: бывший администратор Управления по делам малого бизнеса Линда Макмэхон и миллиардер Говард Лютник. Почетными председателями назначены сенатор Джей Ди Вэнс, выдвинутый в кандидаты в вице-президенты от республиканцев, и сыновья Трампа — Дональд и Эрик.

16 августа стало известно, что Трамп и Харрис согласовали даты дебатов. Первые из них состоятся 10 сентября, а вторые – в октябре.

Ранее Трамп заявил, что Харрис «может разрушить весь мир».