Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Единой России» оценили работу властей в Курской области

Врио секретаря генсовета ЕР Якушев оценил работу властей Курской области

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев назвал ситуацию в Курской области напряженной, но управляемой. Его слова приводит ТАСС.

«Я буквально ночью прибыл из Курска… ситуация там достаточно напряженная, но управляемая», — сказал он.

По его словам, в регион приезжают много волонтеров со всей страны, чтобы оказывать помощь людям, которые оказались в непростой ситуации.

Якушев сказал, что «власти работают эффективно, спокойно, выдержанно».

«То, что я увидел, что сделано по отношению к людям за столь короткий промежуток времени, мне кажется, заслуживает самых высоких оценок с точки зрения управленческих решений, которые были приняты», — заявил он.

До этого министр транспорта РФ и бывший глава Курской области Роман Старовойт заявил, что для жителей Курской области дополнительно запущены поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. По его словам, проблем с билетами нет.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами