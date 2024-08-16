В «Единой России» оценили работу властей в Курской области

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев назвал ситуацию в Курской области напряженной, но управляемой. Его слова приводит ТАСС.

«Я буквально ночью прибыл из Курска… ситуация там достаточно напряженная, но управляемая», — сказал он.

По его словам, в регион приезжают много волонтеров со всей страны, чтобы оказывать помощь людям, которые оказались в непростой ситуации.

Якушев сказал, что «власти работают эффективно, спокойно, выдержанно».

«То, что я увидел, что сделано по отношению к людям за столь короткий промежуток времени, мне кажется, заслуживает самых высоких оценок с точки зрения управленческих решений, которые были приняты», — заявил он.

До этого министр транспорта РФ и бывший глава Курской области Роман Старовойт заявил, что для жителей Курской области дополнительно запущены поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. По его словам, проблем с билетами нет.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.