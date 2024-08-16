В Нидерландах не будут пересматривать отношения с Украиной из-за «Севпотоков»

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что помощь Украине не изменится после сообщений о ее причастности к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддержка Украины осуществляется именно в этом контексте. И я считаю это важным», — заявил он, касаясь вопроса помощи Украине в связи с последними сообщениями о подрыве «Северных потоков».

Накануне нидерландские власти не исключали сокращения поддержки Украины, если обнаружится ее причастность к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил депутат голландского парламента Хэнк Вермеер.

До этого немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. По данным немецких СМИ, ему могла помогать супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.

Ранее в Германии заявили о возможном сговоре Зеленского и Дуды для подрыва «Северных потоков».