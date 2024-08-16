Стало известно о результатах переговоров по Газе в Дохе

США вместе с Египтом и Катаром представили Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС предложение по прекращению огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам переговоров в Дохе.

Отмечается, что переговоры были серьезными и конструктивными и прошли в позитивной атмосфере.

«США при поддержке Катара и Египта представили обеим сторонам предложение, сокращающее пробелы и основанное на принципах, которые определил президент США Джо Байден... и резолюция 2735 Совбеза ООН», — сказано в тексте.

15 августа в катарской столице Дохе стартовал очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил SNA, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Ранее Эрдоган призвал исламские страны поспособствовать прекращению огня в Газе.