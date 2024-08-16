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Политолог объяснил желание Киева присоединиться к МУС

Политолог Скачко: присоединение Киева к МУС обернется против властей Украины

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Shutterstock

Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал решение украинского лидера Владимира Зеленского внести в Верховную раду законопроект о ратификации Римского статута. По мнению эксперта, такой шаг объясняется тем, что в Киеве хотят подтвердить свою «европейскость» и присоединиться к «гонителям Международного уголовного суда (МУС), чтобы нападать на Москву».

«Присоединение Украины к МУС не откроет перед страной какие-то юридические перспективы в плане защиты собственных интересов или интересов населения. Такой шаг лишь позволит Киеву нападать на Москву в общем хоре», — подчеркнул Скачко.

Он добавил, что ратификация Римского статута может обернуться в будущем против руководства Украины. К примеру, речь может пойти о расследовании фактов участия Киева в военных преступлениях или причастности к ним.

В пояснительной записке к документу, внесенному Зеленским в Раду, говорится, что «законопроект направлен на приведение положений уголовного кодекса Украины в соответствии с нормами Римского статута МУС и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления».

Ранее на Зеленского подали иск в МУС.

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