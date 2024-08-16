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В РФ надеются, что Турция не будет снимать отпечатки пальцев у туристов

Посольство РФ: в Турции должны объяснить, чьи отпечатки будут снимать при въезде

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Shutterstock

Посольство РФ рассчитывает, что Анкара даст разъяснения о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих на территорию Турции, ожидается, что нововведения не коснутся туристов. Об этом в диппредставительстве заявили РИА Новости.

Дипломаты отметили, что вопрос введения таких мер является прерогативой местных компетентных властей, и часть стран уже ввели такую практику.

«В турецком же преломлении мы исходим из того, что о таких мерах, когда дойдет до их применения, будет объявлено заблаговременно, и будут даны соответствующие разъяснения о том, кого именно и как они коснутся», — заявили в посольстве.

В посольстве добавили, что данные меры, согласно их ожиданиям, не коснутся граждан, которые въезжают в Турцию с туристическими целями.

14 августа газета Sabah, ссылаясь на главу турецкого МВД Али Ерликая, писала, что Турция готовится организовать проект, который позволит снимать отпечатки пальцев гражданам, въезжающим в страну.

Ранее в России оценили, как упрощение въезда в Венгрию отразится на туристах.

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