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Шор заявил, что власти Молдавии хотят превратить страну в «поле боя», как на Украине

Шор: власти Молдавии хотят превратить страну в поле боя по примеру Украины

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Максим Блинов/РИА Новости

Нынешние власти Молдавии, настроенные на евроинтеграцию и на разрыв связей с Россией, стремятся превратить страну в «поле боя», как это уже было сделано с Украиной. Об этом на съезде оппозиционного блока «Победа» в Москве заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор, передает ТАСС.

«20 октября мы должны прийти на референдум и сказать твердое «нет» хамству, беспределу, рейдерскому захвату нашей идентичности, попыткам превратить Молдову в поле боя — то же самое… сделали с Украиной», - подчеркнул он.

До этого экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что президент и верховный главнокомандующий Молдавии Майя Санду должна объяснить гражданам, зачем в стране строят 23 новых военных объекта.

По данным Влах, в Молдавии запланировано строительство 23 военных объектов на сумму более 375 миллионов леев (более $21 миллиона).

Она уточнила, что возможно, Санду не имеет права раскрывать всю информацию об этих объектах, но может рассказать хотя бы о цели их строительства.

Ранее в Молдавии рассказали, как страна может стать колонией ЕС.

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