Курс властей Молдавии на интеграцию в ЕС может привести страну к колонизации Евросоюзом. Об этом в своем Telegram-канале заявил кандидат на пост президента Молдавии от блока «Победа», молдавский депутат Василий Боля.

«Не исключено, что однажды какой-нибудь евробюрократ захочет написать глупость в одной из директив, и нам придется слепо следовать этим нормам. Разве это не колонизация?» — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что молдавский оппозиционный блок «Победа» выдвинул в качестве кандидата на пост президента Молдавии одного из лидеров партии «Возрождение» Василия Болю.

16 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС является конституционным, он должен пройти 20 октября текущего года.

Ранее в Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией.