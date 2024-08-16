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Жириновский предсказал вторжение Украины в Курскую область

«ПГ»: Жириновский в 1998 году предсказал вторжение Украины в Курскую область

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказал вторжение Украины на территорию Курской области еще в 1998 году. На это обратила внимание «Парламентская газета».

Как напоминает издание, в 1997 году между Россией и Украиной был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, ратифицированный Госдумой в декабре 1998 года. Согласно документу, стороны обязывались соблюдать права и свободы граждан, выполнять взятые на себя международные обязательства и принимать законы для обеспечения безопасности, говорится в тексте.

Однако у договора были противники, в том числе Жириновский. В частности, он называл его «антироссийским антигосударственным актом, когда повторились события декабря 1991 года, когда Верховный Совет ратифицировал договор о создании СНГ», а ЛДПР не голосовала за принятие документа.

«Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском», — сказал тогда Жириновский.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Запад не намерен прекращать поддержку Украины в конфликте с Россией, поэтому принудить Киев к миру можно только военными методами.

Ранее в сети нашли предсказание Жириновского о выборах-2024 в США.

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