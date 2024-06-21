Украина обманывала мировое сообщество, заявляя, что РФ якобы блокировала поставки зерна бедным странам. Об этом в беседе с YouTube-каналом Club des Vigilants заявил бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Ален Жюйе.

«Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны», — обратил он внимание слушателей (цитата по РИА Новости).

Бывший разведчик добавил, что украинские власти обвиняли Москву в том, что она якобы блокировала перевозки зерновой продукции бедным странам, однако по факту оказалось, подчеркнул Жюйе, что зерно не принадлежало украинской стороне. Продукцией владели американские компании, а продавалось оно на Запад, отметил он.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что вины России в не продлении черноморской зерновой инициативы нет.

Российский лидер подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл важную роль в заключении зерновой сделки.

В середине мая Эрдоган раскрыл главный итог зерновой сделки. Он подчеркнул, что без реализации черноморской инициативы во многих странах Африки наступил бы голод.

Эрдоган напомнил, что колонизаторы, для которых «капля нефти была дороже капли крови», прибегали к любым средствам, чтобы обеспечить свое господство. По его словам, в Турции очень хорошо известно о действиях в Африке западных стран, которые читают нравоучения о правах человека.

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