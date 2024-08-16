В Белоруссии рассказали о значительном усилении ВС на границе с Украиной

Состав Вооруженных сил Белоруссии на южном направлении на границе с Украиной значительно усилен, Минск может оказать адекватное противодействие провокациям. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко, передает БелТА.

«Объективно могу отметить, что сегодня тот состав сил и средств, который выведен на границу, больше, чем тот, который был создан ранее. Он обеспечивает адекватное противодействие любым выпадам и провокациям», — подчеркнул он.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины.

Глава МО Белоруссии добавил, что на текущий момент напряженная обстановка остается на южном направлении. По его словам, украинская сторона продолжает улучшать системы охраны границы, а также наращивать активность подразделений вдоль всей государственной границы.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в республике определены более 20 бригад и батальонных групп, которые задействуют на границе для недопущения прорыва со стороны Украины. По его словам, все военные знают местность, которую они занимают.

Ранее Лукашенко обвинил западных политиков в нежелании прекращать конфликт на Украине.