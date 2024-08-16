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В США раскрыли план Запада по ресурсам России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад хочет захватить РФ из-за ее богатых ресурсов

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Martin Meissner/AP

Страны Запада хотят взять Россию под свой контроль, чтобы завладеть ее богатейшими природными ресурсами. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По словам Джонсона, Россия обладает богатыми запасами урана, золота, нефти и природного газа. Эти ресурсы нужны Западу.

Однако, как считает экс-агент ЦРУ, западные страны осознают, что проигрывают в текущем конфликте. Поэтому они разрешают Украине наносить удары по российской территории, удваивая тем самым ставки, подчеркнул Джонсон.

«Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м. Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России», — сказал эксперт.

До этого Джонсон предположил, что на фоне атаки ВСУ в Курской области власти Соединенных Штатов могут рассматривать сценарий смещения президента Украины Владимира Зеленского. По словам Джонсона, атака на российский регион стала катастрофическим фиаско для Киева, поскольку он понес недопустимые потери как в технике, так и в живой силе.

Ранее профессор объяснил скрытый смысл операции ВСУ в Курской области.

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