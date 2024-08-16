Киев своей атакой на Курскую область позволил Москве избежать принуждения союзников РФ к «похабному миру», который не устраивает российскую сторону. Такое мнение в материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев.

«Один Донбасс и сухопутный коридор в Крым, с чем было согласилась, но от чего сейчас, из-за Курска, открестилась Москва, украинскую проблему не решают от слова совсем. А большего наши друзья во главе с Китаем, у которого свои отношения с Киевом и собственные виды на Украину, нам и не предлагали», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что «соглашаться на пиррову победу для того, чтобы китайцам, которые очень нуждаются и в России, было комфортнее до поры до времени торговать с Западом, глупо».

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции Вооруженных сил России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты объяснили, можно ли считать атаку ВСУ на Курскую область пересечением «красных линий».