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В ФРГ усомнились в том, что Украина виновна в подрыве «Северных потоков»

Депутат ФРГ Шмидт: версия о вине Киева в подрыве «Северных потоков» неверна

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РИА Новости

Версия об «украинском следе» в подрыве «Северных потоков» в 2022 году поддерживается в средствах массовой информации Германии, однако она является несостоятельной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

«Если копнуть глубже — эти предположения рассыпаются на глазах», — подчеркнул он.

Шмидт напомнил, что подобного рода диверсии на трубопроводах могло совершить лишь ограниченное число стран.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков».

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