Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане предупредили, что не станут «слепо следовать» санкциям против России

Зампремьера Жумангарин: Казахстан не будет слепо следовать санкциям против РФ

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин предупредил, что Астана не будет «слепо следовать» санкциям против России, особенно если рестрикции затрагивают интересы местных компаний. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Жумангарин уточнил, что Казахстан не стал присоединяться к запрету на продажу шарикоподшипников, которые считаются товаром двойного назначения. По его словам, производство происходит по специфике, которая пользуется спросом только в Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза.

«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — подчеркнул Жумангарин.

В то же время он добавил, что Астана продолжит соблюдать большинство санкционных ограничений, так как не выдержит прямых рестрикций со стороны стран Запада. Попавшие в санкционные списки компании из Казахстана уже находятся в процессе закрытия, посетовал министр торговли.

До этого специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в ЕС беспокоятся из-за того, что Российская Федерация может получать подсанкционные товары с помощью Казахстана. По его словам, в Брюсселе заметили, что Астана импортирует некоторые товары в значительных объемах. Европейские чиновники тревожатся, что продукцию могут перенаправлять на территорию России.

Ранее Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами