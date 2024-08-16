В Казахстане предупредили, что не станут «слепо следовать» санкциям против России

Заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин предупредил, что Астана не будет «слепо следовать» санкциям против России, особенно если рестрикции затрагивают интересы местных компаний. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Жумангарин уточнил, что Казахстан не стал присоединяться к запрету на продажу шарикоподшипников, которые считаются товаром двойного назначения. По его словам, производство происходит по специфике, которая пользуется спросом только в Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза.

«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — подчеркнул Жумангарин.

В то же время он добавил, что Астана продолжит соблюдать большинство санкционных ограничений, так как не выдержит прямых рестрикций со стороны стран Запада. Попавшие в санкционные списки компании из Казахстана уже находятся в процессе закрытия, посетовал министр торговли.

До этого специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в ЕС беспокоятся из-за того, что Российская Федерация может получать подсанкционные товары с помощью Казахстана. По его словам, в Брюсселе заметили, что Астана импортирует некоторые товары в значительных объемах. Европейские чиновники тревожатся, что продукцию могут перенаправлять на территорию России.

Ранее Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США.